Шесть работников Иркутского авиазавода ответят за крушение Су-30

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что шестерым сотрудникам Иркутского авиационного завода, причастным к крушению Су-30 в октябре 2022 года, запретили выезд за пределы страны. Авиакатастрофа, унёсшая жизни двух лётчиков, произошла из-за некачественного ремонта самолёта. Им также предъявили обвинение.

Изначально расследование вели военные, но затем дело передали гражданским следователям. На данный момент шесть работников завода обвиняются в превышении полномочий и халатности, так как причиной аварии стал некачественный ремонт.