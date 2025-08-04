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Регион
4 августа, 10:29

Шесть работников Иркутского авиазавода ответят за крушение Су-30

Шесть работников авиазавода отправили под подписку о невыезде из-за ЧП с Су-30

Обложка © Руслан Болотов

Обложка © Руслан Болотов

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что шестерым сотрудникам Иркутского авиационного завода, причастным к крушению Су-30 в октябре 2022 года, запретили выезд за пределы страны. Авиакатастрофа, унёсшая жизни двух лётчиков, произошла из-за некачественного ремонта самолёта. Им также предъявили обвинение.

Изначально расследование вели военные, но затем дело передали гражданским следователям. На данный момент шесть работников завода обвиняются в превышении полномочий и халатности, так как причиной аварии стал некачественный ремонт.

Пилоты разбившегося в Иркутске Су-30 задохнулись в воздухе
Пилоты разбившегося в Иркутске Су-30 задохнулись в воздухе

Авиакатастрофа произошла 23 октября 2022 года в частном секторе Иркутска. Истребитель Су-30 рухнул на жилой район, вызвав пожар на площади 200 кв. м и повредив одноэтажный двухквартирный дом. Оба пилота погибли, но среди местных жителей жертв удалось избежать. Следственный комитет возбудил дело по статье 263 УК РФ, связанной с нарушением правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

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Оксана Попова
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