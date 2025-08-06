День святых Бориса и Глеба 6 августа: Главные народные приметы и запреты православного праздника

У святых благоверных страстотерпцев Бориса и Глеба в православии три праздника в году. Сначала — память о перемещении мощей святых в собственную церковь-усыпальницу в 1115 году. Второй праздник, память Глеба, будет совершаться 18 сентября. А третий праздник, масштабный день памяти святых князей, придёт к нам уже совсем скоро. Когда? Рассказываем в материале.

Когда День святых Бориса и Глеба

День святых благоверных Бориса и Глеба произойдёт в начале августа. Фото © ТАСС / Александра Мудрац

Начало августа богато на православные праздники. Второго числа был Ильин день, а 6 августа — День памяти святых Бориса и Глеба. Стоит отметить, что на конец летнего земледельческого цикла приходятся самые важные в церковной традиции праздники. После Ильина дня уже нельзя купаться, а на Бориса и Глеба должны быть на финальной стадии вообще все сельскохозяйственные работы.

История святых Бориса и Глеба

Как Борис и Глеб стали святыми? Они были очень воцерковленными людьми, особенно Борис. Фото © Wikipedia

Борис и Глеб — младшие сыновья князя Владимира Святого. Их отец крестил Русь в 988 году. А сами мальчики получили хорошее образование, особенно Борис. Он читал Священное Писание, жития святых и каждый день молился Богу. Борис просил о том, чтобы произошли события, которые сделали бы прославленным в лике святых и его. И его молитвы были услышаны. После смерти Владимира Святого началась междоусобица.

Так получилось, что сыновья Владимира Святого стали бороться за власть. Ярослав, Святополк, Борис и Глеб все являлись законными претендентами на киевский престол. Но ни Глеб, ни Борис, будучи добрыми христианами, в братоубийстве участвовать не хотели. Поэтому Святополк подстроил насильственные смерти двух князей. Они стали первыми русскими святыми. Ярослав занял престол и получил прозвище Мудрый. Святополк вошёл в историю под ником Окаянный.

Главные правила поведения в День святых Бориса и Глеба

Борис и Глеб не просто так стали святыми. Они погибли за свои ненасильственные убеждения. Фото © РИА «Новости» / Александр Кондратюк

Святые благоверные Борис и Глеб погибли не просто так. Их собственный единокровный брат Святополк Окаянный предательски погубил двух праведников, которые могли бы принести миру много пользы. Кто знает, может быть, единая Церковь не распалась бы, если бы великим князем стал Борис? Сама история праздника как бы намекает нам: в этот день нужно посвятить себя молитве и ненасилию. Расскажем подробнее.

Что можно делать на День Бориса и Глеба 6 августа

На День Бориса и Глеба Православная церковь разрешает пребывать в тихом, молитвенном расположении духа и по возможности вспоминать тяжёлую историю борьбы за власть, которая ничем хорошим не закончилась. Можно извлечь из жития Бориса и Глеба уроки для себя. Рассказываем, как Церковь советует провести этот день. Идите в храм послушать канон и акафист святым царственным страстотерпцам . Если нет такой возможности, прочитайте сами. В каноне и акафисте содержатся молитвы, обращённые к Борису и Глебу напрямую.

. Если нет такой возможности, прочитайте сами. В каноне и акафисте содержатся молитвы, обращённые к Борису и Глебу напрямую. Потратьте некоторое количество денег на благотворительность . Не лишайте себя последнего, но помогите ближнему чем можете.

. Не лишайте себя последнего, но помогите ближнему чем можете. Сходите в гости к родным и близким . История Бориса и Глеба напоминает нам о том, насколько важна здоровая обстановка в семье.

. История Бориса и Глеба напоминает нам о том, насколько важна здоровая обстановка в семье. Удивительно, но самое время к окулисту. На День памяти Бориса и Глеба можно исцелять болезни, в особенности глазные. Традиционно это делается молитвами, но вам может понадобиться и врачебная помощь.

Что нельзя делать 6 августа: в День святых Бориса и Глеба

Святые благоверные князья Борис и Глеб умерли от рук Святополка Окаянного, чтобы мы помнили: мир лучше братоубийственной войны. Братьев рассудила история: Святополк навеки прозван Окаянным, Ярослав создал первые законы на Руси, а Борис и Глеб были причислены к лику святых, и память о них будет совершаться вечно. Рассказываем, чего нельзя делать в их день ни в коем случае. Нельзя драться, ругаться, вступать в конфликты, провоцировать их . Если вы видите драку, её необходимо разнять или вызвать полицию.

. Если вы видите драку, её необходимо разнять или вызвать полицию. Нельзя выметать пыль из дома в сторону двери — иначе счастье можно так вымести.

— иначе счастье можно так вымести. Нельзя работать с растениями . Засев поля, грядки, сад, рубка деревьев — запрещённые виды деятельности.

. Засев поля, грядки, сад, рубка деревьев — запрещённые виды деятельности. Нельзя отпускать парней до 18 лет к водоёмам без сопровождения взрослых. С ними должны быть мужчины разного возраста. В реке в этот день активизируются русалки.

День Бориса и Глеба: Народные приметы на 6 августа

Печальную историю Бориса и Глеба знает каждый верующий человек. И раньше в деревнях в их день следили за погодой. Фото © Freepik

День святых Бориса и Глеба — это момент, когда летние сельхозработы подходят к своему финалу. Дальше можно полагаться только на Бога потому, что скоро холода. И от того, сколько вы заготовите закаток на зиму, зависит выживание всей семьи. В таком темпе жили наши предки.

Поэтому и появились такие приметы. На Бориса и Глеба в дальнюю дорогу лучше не отправляться . В путешествии выше риск потеряться, стать жертвой чужого обмана, попасть в холопы.

. В путешествии выше риск потеряться, стать жертвой чужого обмана, попасть в холопы. Если очень рано утром на Бориса и Глеба дождь , то днём будет хорошая погода .

, то . Солнечный и тёплый День памяти святых князей — это почти гарантированно холодная зима .

святых князей — это почти гарантированно . Если на Бориса и Глеба дождь пошёл именно днём , то зима будет тёплой и снежной .

, то . Если цыплята близко держатся к курице — скоро будут дожди.

Громкая гроза в этот день обещает хороший урожай в будущем.

в этот день в будущем. Если чайки ныряют в воду — вас ждут интересные новости.