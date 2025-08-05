Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано у Курил

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано у берегов Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова в беседе с РИА «Новости».

«Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в Охотском море 5 августа в 14.25 по местному времени», — уточнила специалист.

По её словам, эпицентр подземных толчков располагался в 110 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, а очаг землетрясения залегал на глубине 193 километра.