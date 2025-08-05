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Регион
5 августа, 05:50

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано у Курил

Сейсмологи сообщили о землетрясении у берегов Курильских островов

Обложка © Telegram / SakhShip / Тимофей DBOPU

Обложка © Telegram / SakhShip / Тимофей DBOPU

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано у берегов Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова в беседе с РИА «Новости».

«Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в Охотском море 5 августа в 14.25 по местному времени», — уточнила специалист.

По её словам, эпицентр подземных толчков располагался в 110 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, а очаг землетрясения залегал на глубине 193 километра.

По данным сейсмологов, подземные толчки не ощущались на поверхности. Угроза цунами не объявлялась.

Комиссия начала оценку последствий землетрясения и цунами на северных Курилах
Комиссия начала оценку последствий землетрясения и цунами на северных Курилах

Ранее Курильские острова пострадали от мощного цунами, которое уничтожило рыбоперерабатывающий завод, повредило инфраструктуру и смыло 120 тонн лосося. Стихия вывела из строя энергообъекты, холодильные установки и транспортную технику. Напомним, что со 2 по 3 августа серия сильных землетрясений была зафиксирована у побережья Камчатки, вызвав угрозу цунами в Тихом океане. Всего за двое суток специалисты зарегистрировали более 65 случаев сейсмической активности в регионе.

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Алиса Хуссаин
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