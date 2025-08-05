Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано у Курил
Сейсмологи сообщили о землетрясении у берегов Курильских островов
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Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано у берегов Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова в беседе с РИА «Новости».
«Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в Охотском море 5 августа в 14.25 по местному времени», — уточнила специалист.
По её словам, эпицентр подземных толчков располагался в 110 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, а очаг землетрясения залегал на глубине 193 километра.
По данным сейсмологов, подземные толчки не ощущались на поверхности. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее Курильские острова пострадали от мощного цунами, которое уничтожило рыбоперерабатывающий завод, повредило инфраструктуру и смыло 120 тонн лосося. Стихия вывела из строя энергообъекты, холодильные установки и транспортную технику. Напомним, что со 2 по 3 августа серия сильных землетрясений была зафиксирована у побережья Камчатки, вызвав угрозу цунами в Тихом океане. Всего за двое суток специалисты зарегистрировали более 65 случаев сейсмической активности в регионе.