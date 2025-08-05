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Регион
5 августа, 08:02

Экс-главком НАТО осудил Трампа за «сигнал» России о перемещении подлодок

Ставридис: Трамп поставил под угрозу секретность перемещений подлодок США

Обложка © Wikipedia, Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Wikipedia, Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп нарушил принцип секретности, раскрыв России информацию о перемещениях атомных подлодок. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис, чьи слова приводит агентство Bloomberg.

Поводом для критики стала информация о том, что после словесной перепалки с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым Трамп распорядился приблизить две атомные субмарины к российским берегам.

«Эти грозные корабли — высшие хищники океана. И их местонахождение всегда держится в секрете», — подчеркнул Ставридис.

Он напомнил, что ВМС США располагают стратегическими ракетоносцами класса «Огайо», многоцелевыми подлодками и четырьмя переоборудованными лодками, способными нести до 150 крылатых ракет «Томагавк». По мнению адмирала, именно такие субмарины могли быть направлены в регион. Ставридис отметил, что открытость в таких вопросах подрывает военный баланс и может иметь последствия для глобальной безопасности.

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Напомним, что огорчённый заявлениями зампреда Совбеза РФ Медведева глава Белого дома сообщил, что американские подводные лодки были направлены в «соответствующие регионы» поближе к России. Сообщалось, что они уже там находятся. При этом их местоположение никто не раскрывает, однако в Кремле относятся к этому спокойно.

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Мария Любицкая
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