Экс-главком НАТО осудил Трампа за «сигнал» России о перемещении подлодок

Президент США Дональд Трамп нарушил принцип секретности, раскрыв России информацию о перемещениях атомных подлодок. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис, чьи слова приводит агентство Bloomberg.

Поводом для критики стала информация о том, что после словесной перепалки с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым Трамп распорядился приблизить две атомные субмарины к российским берегам.

«Эти грозные корабли — высшие хищники океана. И их местонахождение всегда держится в секрете», — подчеркнул Ставридис.