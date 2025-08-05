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5 августа, 15:16

Трамп пригрозил ЕС увеличением импортных пошлин до 35% за отсутствие инвестиций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вновь ввести 35-процентные импортные пошлины на товары из Евросоюза, если Брюссель не выполнит свои обязательства по инвестициям в американскую экономику. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC.

«Если они не вложат деньги — тогда будут платить пошлину в 35%», — заявил Трамп. Он напомнил, что ранее снизил тарифы после того, как ЕС инвестировал, по его словам, около $600 млрд.

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«Я сократил пошлину с 30% до 15%, а потом ко мне пришли другие страны и спросили, почему Европа платит меньше, чем они», — добавил американский лидер.

Напомним, что ранее американский президент после непростого разговора с лидером Швейцарии Карин Келлер-Зуттер ввёл импортные пошлины в размере 39%. При этом швейцарские власти пока не поняли, что Штатам от них нужно, однако Трамп указывал, что они «крадут деньги» у его страны.

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Марина Фещенко
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