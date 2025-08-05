Трамп пригрозил ЕС увеличением импортных пошлин до 35% за отсутствие инвестиций

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вновь ввести 35-процентные импортные пошлины на товары из Евросоюза, если Брюссель не выполнит свои обязательства по инвестициям в американскую экономику. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC.

«Если они не вложат деньги — тогда будут платить пошлину в 35%», — заявил Трамп. Он напомнил, что ранее снизил тарифы после того, как ЕС инвестировал, по его словам, около $600 млрд.