Додик назвал чушью решение ЦИК об отзыве его президентского мандата

Лидер Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик гневно раскритиковал решение ЦИК Боснии и Герцеговины об аннулировании его мандата и назначении внеочередных выборов в регионе. Такие действия он назвал чушью.

В социальной сети X он назвал меры Сараево очередной абсурдной выходкой, подчеркнув, что это, возможно, их последний выпад. Накануне Додик с вызовом заявил, что ЦИК может столкнуться с его отказом подчиниться их решению, и выразил сомнения в легитимности таких мер.