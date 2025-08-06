Додик назвал чушью решение ЦИК об отзыве его президентского мандата
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Лидер Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик гневно раскритиковал решение ЦИК Боснии и Герцеговины об аннулировании его мандата и назначении внеочередных выборов в регионе. Такие действия он назвал чушью.
В социальной сети X он назвал меры Сараево очередной абсурдной выходкой, подчеркнув, что это, возможно, их последний выпад. Накануне Додик с вызовом заявил, что ЦИК может столкнуться с его отказом подчиниться их решению, и выразил сомнения в легитимности таких мер.
Напомним, что в феврале этого года суд Боснии и Герцоговины приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью. В марте власти БиГ выписали ордер на арест главы Республики Сербской. Позже Милорад Додик, сообщил о систематических угрозах, поступающих в его адрес из-за тесных контактов с Россией. В результате ЦИК аннулировал его президентский мандат.