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Регион
6 августа, 11:44

США могли отправить «охотника за ядерным оружием» к базам в Мурманской области

Newsweek: США направили Boeing WC-135 к базам России в Мурманской области

Обложка © Wikipedia/ Mark Freer

Обложка © Wikipedia/ Mark Freer

ВВС США могли направить самолёт-разведчик Boeing WC-135 к российским ядерным базам в Мурманской области. Об этом сообщает журнал Newsweek.

По данным издания, которое ссылается на сервис Flightradar24, борт вылетел с британской базы Милденхолл, направился вдоль побережья к западу от Норвегии и кружил в Баренцевом море.

Boeing WC-135 в прессе окрестили «охотником за ядерным оружием», так как основными задачами борта являются наблюдение за ядерными испытаниями, а также взятие проб воздуха на наличие радиоактивных веществ.

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А ранее президент США решил пригрозить России и заявил об отправке двух атомных подлодок в «соответствующие регионы». Ни Белый дом, ни Пентагон не информировали о точном местоположении американских субмарин. В Кремле же отреагировали спокойно, напомнив, что ядерные подлодки США несут боевое дежурство независимо от заявлений политиков.

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Александра Вишнякова
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