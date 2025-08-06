США могли отправить «охотника за ядерным оружием» к базам в Мурманской области

ВВС США могли направить самолёт-разведчик Boeing WC-135 к российским ядерным базам в Мурманской области. Об этом сообщает журнал Newsweek.

По данным издания, которое ссылается на сервис Flightradar24, борт вылетел с британской базы Милденхолл, направился вдоль побережья к западу от Норвегии и кружил в Баренцевом море.