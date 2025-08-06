США могли отправить «охотника за ядерным оружием» к базам в Мурманской области
Newsweek: США направили Boeing WC-135 к базам России в Мурманской области
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ВВС США могли направить самолёт-разведчик Boeing WC-135 к российским ядерным базам в Мурманской области. Об этом сообщает журнал Newsweek.
По данным издания, которое ссылается на сервис Flightradar24, борт вылетел с британской базы Милденхолл, направился вдоль побережья к западу от Норвегии и кружил в Баренцевом море.
Boeing WC-135 в прессе окрестили «охотником за ядерным оружием», так как основными задачами борта являются наблюдение за ядерными испытаниями, а также взятие проб воздуха на наличие радиоактивных веществ.
А ранее президент США решил пригрозить России и заявил об отправке двух атомных подлодок в «соответствующие регионы». Ни Белый дом, ни Пентагон не информировали о точном местоположении американских субмарин. В Кремле же отреагировали спокойно, напомнив, что ядерные подлодки США несут боевое дежурство независимо от заявлений политиков.