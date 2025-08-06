Кортеж Стива Уиткоффа покинул Кремль
Обложка © ТАСС / АР
Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Стив Уиткофф, покинул Кремль после трёхчасовой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».
Напомним, сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Начал он визит с прогулки по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а затем отправился в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. Их беседа длилась около 3 часов. Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала 2025 года.