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Регион
6 августа, 11:54

Кортеж Стива Уиткоффа покинул Кремль

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Стив Уиткофф, покинул Кремль после трёхчасовой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Опубликовано видео встречи Путина и Уиткоффа в Кремле
Опубликовано видео встречи Путина и Уиткоффа в Кремле

Напомним, сегодня специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров. Начал он визит с прогулки по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а затем отправился в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. Их беседа длилась около 3 часов. Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала 2025 года.

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Александра Вишнякова
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