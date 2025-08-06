53-летняя фигуристка Дробязко показала видео с подросшей дочкой Николиной
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drobiazko_margarita
Новое видео от 53-летней фигуристки Маргариты Дробязко растрогало её поклонников в соцсетях. Спортсменка опубликовала милые кадры со своей маленькой дочуркой Николиной. Девочка уже демонстрирует самостоятельность: она удобно расположилась за своим столиком и внимательно рассматривает огурец с помидором. Кстати, овощи для крохи вырастил её отец — 55-летний литовский фигурист Повилас Ванагас.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drobiazko_margarita
«За два месяца летних наш папа не только откатался 67 шоу, но и успел вырастить овощи для своей булочки. Верите? Нет? А это правда!» — подписала пост спортсменка.
Напомним, что Николине нет ещё и года. Единственный ребёнок Дробязко и Ванагаса появился на свет в декабре прошлого года. Несмотря на то, что фигуристка уже не так молода для первых родов, дочку рожала естественным путём, не прибегая к услугам суррогатных матерей. Удивительно, но спортсменке удалось быстро вернуться в форму и приступить к тренировкам и выступлениям.