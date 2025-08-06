53-летняя фигуристка Дробязко показала видео с подросшей дочкой Николиной

Новое видео от 53-летней фигуристки Маргариты Дробязко растрогало её поклонников в соцсетях. Спортсменка опубликовала милые кадры со своей маленькой дочуркой Николиной. Девочка уже демонстрирует самостоятельность: она удобно расположилась за своим столиком и внимательно рассматривает огурец с помидором. Кстати, овощи для крохи вырастил её отец — 55-летний литовский фигурист Повилас Ванагас.