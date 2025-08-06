Супружеская пара умерла с разницей в 9 дней, попробовав чачу-убийцу на Кубани
Kub Mash: 9 дней разделили смерть супругов, попробовавших чачу в Сириусе
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Раскрылись новые подробности гибели туристов из Хабаровского края, отравившихся палёной чачей в Сириусе. Оказалось, что от спиртного, купленного на рынке, сначала умерла женщина, ещё по дороге домой. Через девять дней скончался её муж. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.
По словам попутчицы семьи, супруги возвращалась через Москву с двумя дочерьми. Вечером 27 июля они сели в поезд, утром Дарье стало плохо: она почти не вставала, быстро ослепла и потеряла сознание. Муж объяснил другим пассажирам, что перед отъездом они пили местную чачу.
В Жуковке женщину сняли с поезда на носилках, с ней поехала старшая дочь. Младшая вышла в Россоши с отцом. Уже утром проводник сообщил пассажирам о смерти Дарьи. Максим умер спустя девять дней — от того же отравления.
Напомним, супружеская пара погибла 2 августа, употребив чачу, приобретённую на рынке. По некоторым данным, от палёного алкоголя погибли пять человек. Нарколог в беседе с Life.ru рассказал об ужасающем эффекте чачи-убийцы. По его словам, употребление кустарного самогона ничем не отличается от приёма неизвестных веществ из закладок.