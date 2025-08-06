Супружеская пара умерла с разницей в 9 дней, попробовав чачу-убийцу на Кубани

Раскрылись новые подробности гибели туристов из Хабаровского края, отравившихся палёной чачей в Сириусе. Оказалось, что от спиртного, купленного на рынке, сначала умерла женщина, ещё по дороге домой. Через девять дней скончался её муж. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

По словам попутчицы семьи, супруги возвращалась через Москву с двумя дочерьми. Вечером 27 июля они сели в поезд, утром Дарье стало плохо: она почти не вставала, быстро ослепла и потеряла сознание. Муж объяснил другим пассажирам, что перед отъездом они пили местную чачу.