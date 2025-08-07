Названа дата суда по делу бежавшей в Испанию Лазаревой*

Пресненский районный суд Москвы назначил предварительное заседание по делу живущей в Европе телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сказано в картотеке суда.

Заседание пройдет 12 августа и начнётся в 9:30 утра. На данном этапе судья проведёт организационные процедуры, после чего определит дату основного разбирательства, где будут рассмотрены все обстоятельства дела и представлены доказательства.