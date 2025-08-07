Названа дата суда по делу бежавшей в Испанию Лазаревой*
Заседание по делу Татьяны Лазаревой* пройдёт в московском суде 12 августа
Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut
Пресненский районный суд Москвы назначил предварительное заседание по делу живущей в Европе телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сказано в картотеке суда.
Заседание пройдет 12 августа и начнётся в 9:30 утра. На данном этапе судья проведёт организационные процедуры, после чего определит дату основного разбирательства, где будут рассмотрены все обстоятельства дела и представлены доказательства.
Напомним, что в прошлом году Лазареву* объявили в международный розыск из-за публичных оправданий терроризма. Она тогда обрадовалась, что украинские дроны атакуют Москву. В декабре 2024 года её приговорили к 6,5 года тюрьмы, однако позже это постановление отменили. Сейчас беглая артистка живёт в Испании и периодически рассказывает, как ей не нравится быть иноагентом и уголовницей.
*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.