Россиян перед встречей Путина и Трампа призвали «усилить молитвы за царей»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов призвал молиться, чтобы президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп смогли договориться на будущей встрече. В частности, по мнению парламентария, необходимо «усилить молитвы за царей».

«Разделяющим традиционные духовные ценности людям надо в ближайшие дни усилить молитвы за царей и всех начальствующих, чтобы жить в мире», — отметил депутат в беседе с «Ридусом».

По его словам, о важности молитв за представителей власти говорит Священное Писание. Кузнецов дополнил, что странам необходимо избежать третьей мировой войны.