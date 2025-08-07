Приговор Гуцул
7 августа, 10:36

Россиян перед встречей Путина и Трампа призвали «усилить молитвы за царей»

Депутат Кузнецов призвал молиться за царей, чтобы Путин и Трамп договорились

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов призвал молиться, чтобы президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп смогли договориться на будущей встрече. В частности, по мнению парламентария, необходимо «усилить молитвы за царей».

«Разделяющим традиционные духовные ценности людям надо в ближайшие дни усилить молитвы за царей и всех начальствующих, чтобы жить в мире», — отметил депутат в беседе с «Ридусом».

По его словам, о важности молитв за представителей власти говорит Священное Писание. Кузнецов дополнил, что странам необходимо избежать третьей мировой войны.

Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что место проведения переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, уже определено, однако официальная информация будет обнародована позже. В свою очередь спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев отметил, что встреча Путина и Трампа может стать исторической.

