Путин раскрыл, кто сказал «первое слово» в вопросе его встречи с Трампом
Путин: Заинтересованность в саммите Россия – США проявлена с обеих сторон
Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
И США, и Россия проявили заинтересованность во встрече президентов, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Заинтересованность во встрече лидеров была выражена обеими сторонами. А вот, кто сказал первое слово в этом вопросе — совсем не важно», — сказал он.
Напомним, накануне в Москве побывал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обе стороны остались довольны итогами диалога, и сегодня, 7 августа, в Кремле заявили о согласовании встречи глав государств в ближайшем будущем. Не исключено, что переговоры могут пройти в ОАЭ.