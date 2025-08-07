Встреча Путина и Трампа
7 августа, 12:03

Путин раскрыл, кто сказал «первое слово» в вопросе его встречи с Трампом

Путин: Заинтересованность в саммите Россия – США проявлена с обеих сторон

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

И США, и Россия проявили заинтересованность во встрече президентов, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Заинтересованность во встрече лидеров была выражена обеими сторонами. А вот, кто сказал первое слово в этом вопросе — совсем не важно», — сказал он.

Напомним, накануне в Москве побывал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обе стороны остались довольны итогами диалога, и сегодня, 7 августа, в Кремле заявили о согласовании встречи глав государств в ближайшем будущем. Не исключено, что переговоры могут пройти в ОАЭ.

Александра Вишнякова
