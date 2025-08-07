Посольство РФ в Сербии опровергло встречу Путина и Трампа в Белграде
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105
Российское посольство в Белграде не имеет данных о потенциальных переговорах президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на территории Сербии. Об этом сообщили в дипмиссии, отвечая на запрос РИА «Новости».
«Посольство не располагает информацией о возможности проведения такой встречи в Сербии», — заявили представители дипломатической миссии. Агентство уточняет, что официального подтверждения возможных переговоров между лидерами двух стран пока не поступало.
Напомним, 7 августа администрация Путина сообщила, что Россия и США согласовали организацию встречи глав двух государств в ближайшем будущем. Чеченский лидер Рамзан Кадыров выразил мнение, что визит Дональда Трампа в Москву был бы предпочтительным вариантом. В то же время он не исключил возможность проведения переговоров в Объединённых Арабских Эмиратах. Аналогичный намёк ранее сделал и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.