7 августа, 23:50

Шаманка обозначила сроки, когда может состояться встреча Путина с Зеленским

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не стоит ждать в течение как минимум 3–6 ближайших месяцев. Такой прогноз в беседе с Life.ru сделала калмыцкая шаманка Елена Батыр.

Договорённость о прямых переговорах Путина и Зеленского будет, но их не случится в ближайшие три месяца, а может, и до Нового года. Но после 3–6 месяцев такое становится более вероятным.

Елена Батыр

Шаманка

По мнению шаманки, если встреча всё же произойдёт, диалог будет проходить на хорошей ноте, уважительно, однако не все стороны останутся довольны переговорами.

«Каждый на своём будет стоять. И тому, кто младше — а это Зеленский, — будет хуже, возможно, он останется не услышанным или его мнение не будет учтено», говорит Батыр.

Что же касается трёхсторонних переговоров Путина, Зеленского и Дональда Трампа, то такой перспективы шаманка не видит. Скорее всего, они ограничатся двусторонними диалогами.

В США боятся, что Зеленский подставит Трампа при встрече с Путиным
В США боятся, что Зеленский подставит Трампа при встрече с Путиным

Напомним, что на фоне новостей о скорой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа Зеленский заявил, что Украина не боится переговоров и готова «положить конец» конфликту. При этом российский лидер не исключил, что встреча с Зеленским возможна, но для этого должны быть созданы определённые условия.

