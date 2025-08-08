Шаманка обозначила сроки, когда может состояться встреча Путина с Зеленским

Встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не стоит ждать в течение как минимум 3–6 ближайших месяцев. Такой прогноз в беседе с Life.ru сделала калмыцкая шаманка Елена Батыр.

Договорённость о прямых переговорах Путина и Зеленского будет, но их не случится в ближайшие три месяца, а может, и до Нового года. Но после 3–6 месяцев такое становится более вероятным. Елена Батыр Шаманка

По мнению шаманки, если встреча всё же произойдёт, диалог будет проходить на хорошей ноте, уважительно, однако не все стороны останутся довольны переговорами.

«Каждый на своём будет стоять. И тому, кто младше — а это Зеленский, — будет хуже, возможно, он останется не услышанным или его мнение не будет учтено», — говорит Батыр.