На Украине опровергли сообщения о выгодном предложении России от США

Советник Зеленского назвал неверными сообщения о выгодном предложении РФ от США
План урегулирования конфликта Украины с Россией, предполагающий замораживание боевых действий и снятие санкций, не обсуждался во время переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом заявил помощник экс-комика Дмитрий Литвин в соцсетях.
«Вчера во время разговора лидеров ничего такого не звучало», — написал он.
По словам Литвина, на переговорах поднимались совсем иные вопросы, но подробностей он не раскрыл.
Ранее Кремль объявил, что российская и американская стороны согласовали проведение переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшие дни. Как сообщил советник президента Юрий Ушаков, встреча может состояться уже на следующей неделе. В качестве потенциальной площадки для диалога российский лидер предложил территорию Объединённых Арабских Эмиратов.