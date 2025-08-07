Встреча Путина и Трампа
7 августа, 20:28

Bloomberg: Заводы в Индии приостановили закупки нефти из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ded pixto

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти. Такое решение связано с растущим давлением со стороны Вашингтона на Нью-Дели и новыми импортными пошлинами, сообщает Bloomberg.

Закупки нефти из России прекратили крупнейшие компании — Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. Взамен российской нефти Indian Oil Corp. приобрела 5 миллионов баррелей у поставщиков из США, Бразилии и Ливии.

Трейдеры продолжают анализировать влияние напряжённости в отношениях США и Индии на нефтяные поставки. Они также оценивают, сможет ли Россия найти альтернативных покупателей, если индийские заводы сократят объёмы закупок. При этом Нью-Дели официально не давал указаний нефтепереработчикам о прекращении закупок российской нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп ввёл 25-процентный тариф на импорт из Индии из-за закупок российской нефти. В Нью-Дели охарактеризовали эти пошлины как несправедливые и неприемлемые. В Кремле заявили, что не считают угрозы Вашингтона к Нью-Дели легитимными.

