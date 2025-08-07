Bloomberg: Заводы в Индии приостановили закупки нефти из России

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти. Такое решение связано с растущим давлением со стороны Вашингтона на Нью-Дели и новыми импортными пошлинами, сообщает Bloomberg.

Закупки нефти из России прекратили крупнейшие компании — Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. Взамен российской нефти Indian Oil Corp. приобрела 5 миллионов баррелей у поставщиков из США, Бразилии и Ливии.