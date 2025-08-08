Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 07:34

Названы причины 80% всех смертей в России

Врач Горенков: Около 80% смертей в РФ вызваны социально значимыми заболеваниями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Sayfutdinov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Sayfutdinov

Около 80% всех смертей в РФ вызваны социально значимыми заболеваниями: сахарный диабет, онкозаболевания, ВИЧ, туберкулёз, повышенное артериальное давление, психические расстройства. Об этом заявил главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.

По словам врача, есть три ключевых фактора, влияющих на развитие этих болезней: гипертония, повышенный уровень общего холестерина и курение. Если их устранить, то можно предотвратить значительную часть рисков. При этом на первом месте по опасности — повышенное артериальное давление, которое приводит к развитию инфарктов и инсультов. А по агрессивности первое —курение.

В Подмосковье врачи избавили пациентку от слепоты, вызванной сахарным диабетом
В Подмосковье врачи избавили пациентку от слепоты, вызванной сахарным диабетом

«Если современные тенденции в распространённости факторов риска сохранятся, то к 2030 году, по оценкам экспертов ВОЗ, хронические заболевания будут ежегодно уносить порядка 52 млн человеческих жизней», — отметил Горенков в беседе с ТАСС.

Эффект «йо-йо»: Life.ru узнал, почему на арбузной диете опасно худеть
Эффект «йо-йо»: Life.ru узнал, почему на арбузной диете опасно худеть

А ранее россиян предупредили об опасности самодельного алкоголя: его употребление схоже с русской рулеткой. Так, в Краснодарском крае от чачи с рынка погибло уже 12 человек.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar