Названы причины 80% всех смертей в России
Врач Горенков: Около 80% смертей в РФ вызваны социально значимыми заболеваниями
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Sayfutdinov
Около 80% всех смертей в РФ вызваны социально значимыми заболеваниями: сахарный диабет, онкозаболевания, ВИЧ, туберкулёз, повышенное артериальное давление, психические расстройства. Об этом заявил главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.
По словам врача, есть три ключевых фактора, влияющих на развитие этих болезней: гипертония, повышенный уровень общего холестерина и курение. Если их устранить, то можно предотвратить значительную часть рисков. При этом на первом месте по опасности — повышенное артериальное давление, которое приводит к развитию инфарктов и инсультов. А по агрессивности первое —курение.
«Если современные тенденции в распространённости факторов риска сохранятся, то к 2030 году, по оценкам экспертов ВОЗ, хронические заболевания будут ежегодно уносить порядка 52 млн человеческих жизней», — отметил Горенков в беседе с ТАСС.