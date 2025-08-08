Названы причины 80% всех смертей в России

Около 80% всех смертей в РФ вызваны социально значимыми заболеваниями: сахарный диабет, онкозаболевания, ВИЧ, туберкулёз, повышенное артериальное давление, психические расстройства. Об этом заявил главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.

По словам врача, есть три ключевых фактора, влияющих на развитие этих болезней: гипертония, повышенный уровень общего холестерина и курение. Если их устранить, то можно предотвратить значительную часть рисков. При этом на первом месте по опасности — повышенное артериальное давление, которое приводит к развитию инфарктов и инсультов. А по агрессивности первое —курение.