Власти Курской области опровергли фейк о создании бота для отслеживания фур
В Курской области опровергли фейк из соцсетей о создании бота для отслеживания «подозрительных» грузовиков якобы для предтвращения новых атак из фур. В пресс-службе регионального правительства предупредили, что целью вброса является сбор личных данных россиян и попытка посеять панику.
«Распространяется недостоверная информация якобы о запуске центром «Патриот» «специального бота для отслеживания подозрительных фур». Указанные сведения не соответствуют действительности, бот создан украинским ЦИПсО. Цель врага — посеять панику среди граждан и завладеть персональными данными пользователей Telegram», — говорится в публикации областного кабмина.
Курские власти призвали граждан не запускать подозрительный бот, чтобы не попасться на удочку злоумышленников, и проверять актуальную информацию исключительно через официальные источники.
Напомним, 1 июня военные аэродромы России были атакованы украинскими беспилотниками, спрятанными в фурах. В общей сложности в операции «Паутина» были задействованы 117 дронов. Теракт киевского режима повлёк ужесточение мер безопасности, в результате чего не обошлось без непривычных инцидентов — в Тульской области водителя грузового автомобиля оштрафовали за отказ показать содержимое грузового отсека сотруднику ГАИ.