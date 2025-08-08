Власти Курской области опровергли фейк о создании бота для отслеживания фур

В Курской области опровергли фейк из соцсетей о создании бота для отслеживания «‎подозрительных» грузовиков якобы для предтвращения новых атак из фур. В пресс-службе регионального правительства предупредили, что целью вброса является сбор личных данных россиян и попытка посеять панику.

«Распространяется недостоверная информация якобы о запуске центром «Патриот» «специального бота для отслеживания подозрительных фур». Указанные сведения не соответствуют действительности, бот создан украинским ЦИПсО. Цель врага — посеять панику среди граждан и завладеть персональными данными пользователей Telegram», — говорится в публикации областного кабмина.