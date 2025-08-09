Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал к активному развитию сотрудничества между Россией и США в Арктическом регионе в свете предстоящей встречи президентов двух стран.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа намечены на 15 августа на Аляске, что открывает новые возможности для партнёрства государств. Дмитриев отметил, что Аляска, имеющая русские корни и православное наследие, обладает уникальным потенциалом для развития арктических связей.