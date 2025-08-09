На Западе подсказали Киеву шаг, ведущий к миру на Украине

Президент России Владимир Путин готов заключить мир с Украиной при условии, что Киев уйдёт со всей территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров российского лидера с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом.

По данным издания, Россия также предложила заморозить текущую линию фронта в Запорожской и Херсонской областях. Эти условия обсуждались во время встречи российского лидера с представителем администрации США. В материале отмечается, что подобные договорённости могли бы стать основой для прекращения боевых действий.