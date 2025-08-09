На Западе подсказали Киеву шаг, ведущий к миру на Украине
Axios: Путин готов заключить мир с Украиной при выходе Киева из ДНР и ЛНР
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин готов заключить мир с Украиной при условии, что Киев уйдёт со всей территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров российского лидера с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом.
По данным издания, Россия также предложила заморозить текущую линию фронта в Запорожской и Херсонской областях. Эти условия обсуждались во время встречи российского лидера с представителем администрации США. В материале отмечается, что подобные договорённости могли бы стать основой для прекращения боевых действий.
Напомним, что исход конфликта на Украине может быть определён на встрече Владимира Путина с американским коллегой, которая должна состояться 15 августа на Аляске. Глава Белого дома говорил, что сообщит больше деталей об этом мероприятии в скором времени. В Кремле отметили, что встреча президентов является логичным шагом. Американские СМИ говорят о саммите, как о важнейшем шаге к миру на Украине.