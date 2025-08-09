Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

9 августа, 10:26

«Ястребы в смятении»: Во Франции признали шок еврогегемонов от встречи Путина и Трампа

Французский политик Филиппо отметил смятение ЕС из-за встречи Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа лишила сторонников продолжения украинского конфликта аргументов и поразила еврогегемонов. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсетях.

«Ястребы (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и еврогегемоны сегодня утром в полном смятении!» — написал он.

Филиппо также отметил, что французские власти должны прекратить военную и финансовую поддержку Украины и вместо этого присоединиться к мирным инициативам.

«Русская Америка»: Слуцкий оценил выбор Аляски для встречи Путина и Трампа
«Русская Америка»: Слуцкий оценил выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

Напомним, Путин и Трамп 15 августа встретятся в штате Аляска. Глава США пообещал вскоре предоставить больше информации о готовящемся мероприятии. В Кремле заявили, что выбор Аляски для встречи лидеров был вполне обоснованным. Американские эксперты ожидают значительных результатов от предстоящих переговоров. Также в Штатах допустили резкую реакцию Трампа, если Зеленский откажется от территориального обмена с Россией.

Александра Мышляева
