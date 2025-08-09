«Ястребы в смятении»: Во Франции признали шок еврогегемонов от встречи Путина и Трампа
Французский политик Филиппо отметил смятение ЕС из-за встречи Путина и Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа лишила сторонников продолжения украинского конфликта аргументов и поразила еврогегемонов. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсетях.
«Ястребы (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и еврогегемоны сегодня утром в полном смятении!» — написал он.
Филиппо также отметил, что французские власти должны прекратить военную и финансовую поддержку Украины и вместо этого присоединиться к мирным инициативам.
Напомним, Путин и Трамп 15 августа встретятся в штате Аляска. Глава США пообещал вскоре предоставить больше информации о готовящемся мероприятии. В Кремле заявили, что выбор Аляски для встречи лидеров был вполне обоснованным. Американские эксперты ожидают значительных результатов от предстоящих переговоров. Также в Штатах допустили резкую реакцию Трампа, если Зеленский откажется от территориального обмена с Россией.