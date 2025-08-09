Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа лишила сторонников продолжения украинского конфликта аргументов и поразила еврогегемонов. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсетях.

«Ястребы (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и еврогегемоны сегодня утром в полном смятении!» — написал он.