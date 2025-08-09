Трудности перевода: Уиткофф не так понял требования Путина, приняв их «за уступку»

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф неправильно понял главу РФ Владимира Путина, подумав, что тот согласился вывести войска из Херсонской и Запорожской областей. На самом деле российский лидер настаивал, чтобы оттуда убрались ВСУ. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным издания, Россия намерена сохранить полный контроль над всеми регионами, которые официально вошли в её состав, — ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Как говорят источники, Путин «предложил лишь частичное прекращение огня — отказ от ударов по энергетике и крупным тыловым городам, но не полную остановку боевых действий».

Журналисты отметили, что Уиткофф неправильно понял Путина, решив, что тот согласен вывести российские подразделения из Херсонской и Запорожской областей. Однако президент имел в виду прямо противоположное — ВСУ должны покинуть Запорожье и Херсонщину.