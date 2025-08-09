Третий лишний: Миронов объяснил, почему Путин и Трамп встречаются на Аляске
Миронов: Выбор Аляски показывает, что исход конфликта на Украине решат РФ и США
Владимир Путин с американским коллегой. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Выбор Аляски для переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа стал символичным жестом, подчеркивающим исключительную роль России и США в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
«Именно США стояли у истоков украинского кризиса в 2014 году. Они Майдан начали — они пусть и заканчивают его теперь. Если нет, то Российская армия в любом случае завершит СВО победой», — подчеркнул политик в разговоре с РИА «Новости».
Миронов назвал европейских лидеров и Владимира Зеленского «марионетками», способными лишь мешать мирному процессу. По его словам, Трамп осознаёт ответственность Америки, а проведение саммита на Аляске (нейтральной территории), позволяет России не обидеть ни одну из многочисленных дружественных стран своим выбором — в этой встрече третий будет лишним. Парламентарий уверен, что исход переговоров определит будущее не только Украины, но и всей Европы.
Напомним, встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом состоится 15 августа на Аляске. В Кремле отметили, что выбор американского штата в качестве площадки для саммита укладывается в логику политической ситуации. В западной прессе считают, что встреча президентов позволит добиться значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине.