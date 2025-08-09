Выбор Аляски для переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа стал символичным жестом, подчеркивающим исключительную роль России и США в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

«Именно США стояли у истоков украинского кризиса в 2014 году. Они Майдан начали — они пусть и заканчивают его теперь. Если нет, то Российская армия в любом случае завершит СВО победой», — подчеркнул политик в разговоре с РИА «Новости».