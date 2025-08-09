Минздрав: 14 раненных при взрыве в Стерлитамаке находятся в тяжёлом состоянии

В результате взрыва на фабрике в Стерлитамаке пострадал 31 человек, 14 из них находятся в больницах в тяжёлом состоянии, требующем неотложного и квалифицированного лечения. Об этом рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он отметил, что за оказанием помощи всем пострадавшим лично проследит глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«По оперативным данным, в больницах находится 31 пострадавший, 14 из них в тяжёлом состоянии», — сообщил Кузнецов.