9 августа, 13:12

Минздрав: 14 раненных при взрыве в Стерлитамаке находятся в тяжёлом состоянии

Обложка © «Башкирская содовая компания»

В результате взрыва на фабрике в Стерлитамаке пострадал 31 человек, 14 из них находятся в больницах в тяжёлом состоянии, требующем неотложного и квалифицированного лечения. Об этом рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он отметил, что за оказанием помощи всем пострадавшим лично проследит глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«По оперативным данным, в больницах находится 31 пострадавший, 14 из них в тяжёлом состоянии», — сообщил Кузнецов.

В настоящее время продолжается эвакуация тех, кто получил самые серьёзные травмы. Их развозят по клиникам в Уфе. Для транспортировки используются санитарные вертолёты, что позволяет ускорить доставку и повысить шансы на выздоровление.

«Облако дыма»: Рабочий в противогазе показал видео бегства с завода в Стерлитамаке после взрыва

Напомним, что сегодня ранним утром на химическом заводе в Стерлитамаке прогремел взрыв. Life.ru выкладывал видео инцидента. На территории предприятия продолжаются аварийно-восстановительные работы. По данным СУ СК, пострадавших было 36.

