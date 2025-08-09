Нервозная реакция Евросоюза на предстоящий саммит России и США свидетельствует о глубокой русофобии в Брюсселе. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Нервозность, с которой в столицах Евросоюза восприняли новость о предстоящей 15 августа встрече на Аляске лидеров России и США, показала, насколько глубоко Европа погрузилась в безотчётную русофобию», — написал сенатор в своём телеграм-канале.

По его словам, в ближайшее время столкнутся две линии: попытки урегулировать украинский кризис и действия тех, кто стремится его обострить.