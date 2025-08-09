«Безотчётная русофобия»: В СФ объяснили, почему ЕС боится диалога России и США
Карасин: Нервозность ЕС выдаёт его русофобскую суть
Нервозная реакция Евросоюза на предстоящий саммит России и США свидетельствует о глубокой русофобии в Брюсселе. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Нервозность, с которой в столицах Евросоюза восприняли новость о предстоящей 15 августа встрече на Аляске лидеров России и США, показала, насколько глубоко Европа погрузилась в безотчётную русофобию», — написал сенатор в своём телеграм-канале.
По его словам, в ближайшее время столкнутся две линии: попытки урегулировать украинский кризис и действия тех, кто стремится его обострить.
Карасин также обратил внимание на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о разрыве отношений с Москвой, добавив, что аналогичную риторику активно использует генсек НАТО Марк Рютте.
Напомним, ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа на Аляске. В Кремле назвали логичным решением проведение встречи политиков именно там. Помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл, что главы государств будут обсуждать долгосрочный мир на Украине.