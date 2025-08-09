Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 14:59

«Безотчётная русофобия»: В СФ объяснили, почему ЕС боится диалога России и США

Карасин: Нервозность ЕС выдаёт его русофобскую суть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Нервозная реакция Евросоюза на предстоящий саммит России и США свидетельствует о глубокой русофобии в Брюсселе. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Нервозность, с которой в столицах Евросоюза восприняли новость о предстоящей 15 августа встрече на Аляске лидеров России и США, показала, насколько глубоко Европа погрузилась в безотчётную русофобию», — написал сенатор в своём телеграм-канале.

По его словам, в ближайшее время столкнутся две линии: попытки урегулировать украинский кризис и действия тех, кто стремится его обострить.

Карасин также обратил внимание на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о разрыве отношений с Москвой, добавив, что аналогичную риторику активно использует генсек НАТО Марк Рютте.

Ряд стран попытается сорвать встречу Путина и Трампа, предупредил спецпред Кремля
Ряд стран попытается сорвать встречу Путина и Трампа, предупредил спецпред Кремля

Напомним, ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа на Аляске. В Кремле назвали логичным решением проведение встречи политиков именно там. Помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл, что главы государств будут обсуждать долгосрочный мир на Украине.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • ЕС
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar