Следствие закрыло дело о смерти младенца под Красноярском

«Установлено, что смерть ребенка не носит насильственный характер и наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей содержимым желудка. Фактов совершения в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не установлено. Дело прекращено», — указали в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, что в сентябре 2024 года в селе Красная Сопка от отравления погибли четверо детей. Следствие считает, что Виноградов нарушил правила использования инсектицида при обработке квартиры. В ноябре того же года родился пятый ребёнок, который скончался в феврале 2025 года. При этом защита оспаривает выводы следствия, утверждая, что причина смерти детей требует дополнительного изучения. В июле судмедэксперты подтвердили первоначальное заключение о смерти от интоксикации ядохимикатом.