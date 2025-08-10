Встреча Путина и Трампа
Следствие закрыло дело о смерти младенца под Красноярском

Обложка © Life.ru

Расследование резонансного дела о гибели детей в селе Красная Сопка завершено. Уголовное производство о смерти трехмесячного ребёнка прекращено из-за отсутствия состава преступления. Следователи установили, что смерть младенца произошла от механической асфиксии — закрытия дыхательных путей содержимым желудка.

«Установлено, что смерть ребенка не носит насильственный характер и наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей содержимым желудка. Фактов совершения в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не установлено. Дело прекращено», — указали в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Отец детей, отравившихся дихлофосом под Красноярском, отказался от дачи показаний

Напомним, что в сентябре 2024 года в селе Красная Сопка от отравления погибли четверо детей. Следствие считает, что Виноградов нарушил правила использования инсектицида при обработке квартиры. В ноябре того же года родился пятый ребёнок, который скончался в феврале 2025 года. При этом защита оспаривает выводы следствия, утверждая, что причина смерти детей требует дополнительного изучения. В июле судмедэксперты подтвердили первоначальное заключение о смерти от интоксикации ядохимикатом.

