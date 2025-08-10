Мерц раскрыл, о чём он уже несколько недель умоляет Трампа
Мерц уже несколько недель просит Трампа ужесточить санкции против РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Канцлер Германии Фридрих Мерц уже несколько недель призывает президента США Дональда Трампа к более жёстким санкциям против России. Об этом сообщает телеканал ARD.
«Американцы объявили о санкциях, но они ещё не вступили в силу. Если бы они были реализованы, это оказало бы значительное влияние на экономику России. Я уже несколько недель призываю президента США сделать это», — заявил канцлер в интервью телеканалу.
Он подчеркнул, что хозяин Белого дома в настоящее время полон решимости для определения и принятия дальнейших действий, но прежде, чем переходить к исполнения намеченного, Мерц желает переговорить с американским лидером.
Напомним, что 15 августа на Аляске запланирована встреча глав Российской Федерации и Соединённых Штатов. В ходе этих консультаций, в которых примут участие Владимир Путин и Дональд Трамп, будет рассмотрена ситуация на Украине и предложены пути выхода из сложившегося кризиса. Именно этот аспект вызывает острое недовольство у Киева, поскольку дискуссии состоятся без его непосредственного участия. Американские СМИ указывают, что приглашение Владимиру Зеленскому не было направлено по требованию российского лидера. Присутствие европейских партнёров Украины также не предполагается.