Мерц раскрыл, о чём он уже несколько недель умоляет Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже несколько недель призывает президента США Дональда Трампа к более жёстким санкциям против России. Об этом сообщает телеканал ARD.

«Американцы объявили о санкциях, но они ещё не вступили в силу. Если бы они были реализованы, это оказало бы значительное влияние на экономику России. Я уже несколько недель призываю президента США сделать это», — заявил канцлер в интервью телеканалу.