10 августа, 15:59

Мерц раскрыл, о чём он уже несколько недель умоляет Трампа

Мерц уже несколько недель просит Трампа ужесточить санкции против РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже несколько недель призывает президента США Дональда Трампа к более жёстким санкциям против России. Об этом сообщает телеканал ARD.

«Американцы объявили о санкциях, но они ещё не вступили в силу. Если бы они были реализованы, это оказало бы значительное влияние на экономику России. Я уже несколько недель призываю президента США сделать это», — заявил канцлер в интервью телеканалу.

Он подчеркнул, что хозяин Белого дома в настоящее время полон решимости для определения и принятия дальнейших действий, но прежде, чем переходить к исполнения намеченного, Мерц желает переговорить с американским лидером.

Напомним, что 15 августа на Аляске запланирована встреча глав Российской Федерации и Соединённых Штатов. В ходе этих консультаций, в которых примут участие Владимир Путин и Дональд Трамп, будет рассмотрена ситуация на Украине и предложены пути выхода из сложившегося кризиса. Именно этот аспект вызывает острое недовольство у Киева, поскольку дискуссии состоятся без его непосредственного участия. Американские СМИ указывают, что приглашение Владимиру Зеленскому не было направлено по требованию российского лидера. Присутствие европейских партнёров Украины также не предполагается.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • США
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
