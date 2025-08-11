Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 06:46

ФСБ раскрыла схему убийства вице-мэра Ставрополя Гурциева

Заур Гурциев Обложка © Фото © Telegram / «Заур Гурциев»

Заур Гурциев Обложка © Фото © Telegram / «Заур Гурциев»

ФСБ России установила, что убийство заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева в мае этого года было организовано под контролем украинских спецслужб. Об этом сообщил оперативный сотрудник ведомства.

«Наиболее ярким примером действий украинских спецслужб является случай в городе Ставрополе, где при подрыве был убит заместитель мэра города Заур Гурциев. В данном случае исполнитель теракта, гражданин Пеньков, повёлся на обман украинских кураторов и перевёл денежные средства на указанные им счета», — рассказал он.

По версии ФСБ, после этого Пенькову, действовавшему под видом общения с «сотрудником ФСБ», сообщили, что переведённые деньги якобы пошли на нужды ВСУ. Чтобы «обелить» ситуацию и избежать ответственности, ему предложили выполнить ряд поручений. 28 мая, приблизившись к вице-мэру, Пеньков был подорван — взрывное устройство находилось в нагрудной сумке, которую он считал диктофоном.

Генерал ФСБ обратил внимание на странный момент в видео с убийством Гурциева
Генерал ФСБ обратил внимание на странный момент в видео с убийством Гурциева

Напомним, что Гурциев погиб 29 мая в Ставрополе в результате мощного взрыва. По предварительным данным, взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте было закреплено на теле молодого человека, с которым он встречался. Момент взрыва был зафиксирован видеокамерой

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar