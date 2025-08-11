ФСБ раскрыла схему убийства вице-мэра Ставрополя Гурциева

ФСБ России установила, что убийство заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева в мае этого года было организовано под контролем украинских спецслужб. Об этом сообщил оперативный сотрудник ведомства.

«Наиболее ярким примером действий украинских спецслужб является случай в городе Ставрополе, где при подрыве был убит заместитель мэра города Заур Гурциев. В данном случае исполнитель теракта, гражданин Пеньков, повёлся на обман украинских кураторов и перевёл денежные средства на указанные им счета», — рассказал он.