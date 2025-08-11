ФСБ раскрыла схему убийства вице-мэра Ставрополя Гурциева
Заур Гурциев Обложка © Фото © Telegram / «Заур Гурциев»
ФСБ России установила, что убийство заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева в мае этого года было организовано под контролем украинских спецслужб. Об этом сообщил оперативный сотрудник ведомства.
«Наиболее ярким примером действий украинских спецслужб является случай в городе Ставрополе, где при подрыве был убит заместитель мэра города Заур Гурциев. В данном случае исполнитель теракта, гражданин Пеньков, повёлся на обман украинских кураторов и перевёл денежные средства на указанные им счета», — рассказал он.
По версии ФСБ, после этого Пенькову, действовавшему под видом общения с «сотрудником ФСБ», сообщили, что переведённые деньги якобы пошли на нужды ВСУ. Чтобы «обелить» ситуацию и избежать ответственности, ему предложили выполнить ряд поручений. 28 мая, приблизившись к вице-мэру, Пеньков был подорван — взрывное устройство находилось в нагрудной сумке, которую он считал диктофоном.
Напомним, что Гурциев погиб 29 мая в Ставрополе в результате мощного взрыва. По предварительным данным, взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте было закреплено на теле молодого человека, с которым он встречался. Момент взрыва был зафиксирован видеокамерой