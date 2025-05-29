Убитого в Ставрополе ветерана СВО должны были повысить до краевого замминистра

Участник СВО, первый вице-мэр Ставрополя Заур Гурциев, который погиб при взрыве, в скором времени должен был получить повышение. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что мужчину планировали перевести на работу на краевой уровень.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что убитого вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева должны были повысить. Видео © Telegram / Владимир Владимиров

Гурциев был участником программы «Время героев», а Владимиров — его наставником. По словам главы региона, мужчина строил большие планы.

«Он буквально вот в воскресенье это должен был уехать опять на модуль обучения, потом — две недели отпуска, и должен был с городского уровня перейти к нам заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства в администрацию Ставропольского края», — заявил Владимиров в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.