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Регион
29 мая, 14:48

Убитого в Ставрополе ветерана СВО должны были повысить до краевого замминистра

Владимиров: Убитого Заура Гурциева хотели назначить замминистра ЖКХ Ставрополья

Заур Гурциев. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров

Заур Гурциев. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров

Участник СВО, первый вице-мэр Ставрополя Заур Гурциев, который погиб при взрыве, в скором времени должен был получить повышение. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что мужчину планировали перевести на работу на краевой уровень.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что убитого вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева должны были повысить. Видео © Telegram / Владимир Владимиров

Гурциев был участником программы «Время героев», а Владимиров — его наставником. По словам главы региона, мужчина строил большие планы.

«Он буквально вот в воскресенье это должен был уехать опять на модуль обучения, потом — две недели отпуска, и должен был с городского уровня перейти к нам заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства в администрацию Ставропольского края», — заявил Владимиров в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

Ранее глава Ставропольского края заявил, что власти помогут семье погибшего Заура Гурциева и оплатят его похороны. У мужчины остались трое детей, жена и мать.

Life.ru публикует биографию и карьерный путь погибшего в Ставрополе Заура Гурциева
Life.ru публикует биографию и карьерный путь погибшего в Ставрополе Заура Гурциева

Напомним, в ночь на 29 мая стало известно, что при взрыве гранаты во дворе дома в Ставрополе погибли двое мужчин. Позже выяснилось, что один из погибших — ветеран СВО и замглавы города Заур Гурциев. Ему было 34 года. СВУ привёл в действие 29-летний Никита Пеньков, который жил рядом. Мощность взрывчатки составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. СК полагает, что мужчины были знакомы. Спецслужбы прорабатывают все версии, включая организацию теракта с участием украинских нацистов.

Никита Никонов
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