«Трое детей, жена и мать»: Власти Ставрополя обещали помощь семье жестоко убитого героя СВО

Власти Ставропольского края возьмут на себя траты, которые коснуться похорон ветерана СВО, участника «Времени героев» и первого замглавы администрации города Заура Гурциева. Кроме того, губернатор Владимир Владимиров пообещал, что семье жестокого убитого офицера будет оказана полноценная помощь и поддержка.

Губернатор Ставропольского края вышел на связь после смерти ветерана СВО Гурциева. Видео © Telegram / Владимир Владимиров

«Семье будем помогать, всё-таки трое детей, жена, и он человек достойный был и очень мужественный. Геройски сражался и достойно работал, поэтому все вопросы, связанные с траурными мероприятиями конечно же мы на себя возьмём и те поручения, которые будут от мамы, от супруги, детей конечно же всё выполним. Будем определённо помогать», — обещал чиновник.