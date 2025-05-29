«Трое детей, жена и мать»: Власти Ставрополя обещали помощь семье жестоко убитого героя СВО
Власти Ставрополя оплатят похороны погибшего Гурциева и помогут трём его детям
Погибший в Ставрополе замглавы города и ветеран специальной военной операции (СВО) Заур Гурциев. Обложка © VK / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ
Власти Ставропольского края возьмут на себя траты, которые коснуться похорон ветерана СВО, участника «Времени героев» и первого замглавы администрации города Заура Гурциева. Кроме того, губернатор Владимир Владимиров пообещал, что семье жестокого убитого офицера будет оказана полноценная помощь и поддержка.
Губернатор Ставропольского края вышел на связь после смерти ветерана СВО Гурциева. Видео © Telegram / Владимир Владимиров
«Семье будем помогать, всё-таки трое детей, жена, и он человек достойный был и очень мужественный. Геройски сражался и достойно работал, поэтому все вопросы, связанные с траурными мероприятиями конечно же мы на себя возьмём и те поручения, которые будут от мамы, от супруги, детей конечно же всё выполним. Будем определённо помогать», — обещал чиновник.
Владимиров добавил, что убийство Гурциева — это тяжёлое событие для региона. Губернатор лично был знаком с военнослужащим и являлся его наставником. Сам ветеран СВО строил на жизнь большие планы: должен был уехать на обучение, уйти в отпуск, чтобы побыть с семьёй, а затем собирался перейти на должность заместителя министра ЖКХ в администрации.
Ночью стало известно о трагическом инциденте в Ставрополе, где в результате взрыва гранаты во дворе дома погибли двое мужчин. Позже выяснили, что одним из погибших является ветеран СВО и заместитель главы города Заур Гурциев. Губернатор Владимиров сообщил, что спецслужбы рассматривают все версии, включая возможность теракта с участием украинских националистов. Установлено, что взрывное устройство активировал 29-летний Никита Пеньков, который проживал неподалеку. Мощность взрывчатки составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет предполагает, что мужчины были знакомы.