Убитый Заур Гурциев на посту заммэра Ставрополя работал с семьями бойцов СВО
Заур Гурциев. Обложка © Телеграм / Владимир Владимиров
Погибший в Ставрополе заммэра и ветеран СВО Заур Гурциев курировал вопросы поддержки семей участников боевых действий. Об этом «Подъёму» рассказали в пресс-службе администрации города.
По данным властей, 34-летний Гурциев был назначен на должность замглавы города в сентябре 2024 года, он курировал вопросы поддержки семей участников СВО, вопросы, связанные с армией, призывом на срочную службу. В администрации отзываются о нём как о профессионале, который провёл масштабную работу.
«Мы не совершаем подвигов, выходя сюда, мы просто работаем. И каждый случай в его работе уникален, в каждом случае ему приходилось разбираться, общаться с людьми, помогать. Как и каждый из нас, он делал работу хорошо — служил Родине и там, тут», — рассказали в мэрии.
Зауру Гурциеву было 34 года.
Напомним, ночью стало известно, что при взрыве гранаты во дворе дома в Ставрополе погибли двое мужчин. Позже выяснилось, что один из погибших — ветеран СВО и замглавы города Заур Гурциев. Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что спецслужбы прорабатывают все версии, включая организацию теракта с участием украинских нацистов. Выяснилось, что СВУ привёл в действие 29-летний Никита Пеньков, он жил рядом. Мощность взрывчатки, которая лежала в сумке Пенькова, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. СК полагает, что мужчины были знакомы.