Убитый Заур Гурциев на посту заммэра Ставрополя работал с семьями бойцов СВО

По данным властей, 34-летний Гурциев был назначен на должность замглавы города в сентябре 2024 года, он курировал вопросы поддержки семей участников СВО, вопросы, связанные с армией, призывом на срочную службу. В администрации отзываются о нём как о профессионале, который провёл масштабную работу.

«Мы не совершаем подвигов, выходя сюда, мы просто работаем. И каждый случай в его работе уникален, в каждом случае ему приходилось разбираться, общаться с людьми, помогать. Как и каждый из нас, он делал работу хорошо — служил Родине и там, тут», — рассказали в мэрии.