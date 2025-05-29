Ходил с охраной: Убитый в Ставрополе герой СВО был в «расстрельном списке» Украины

Погибший в результате взрыва в Ставрополе ветеран СВО, участник «Времени героев» и первый замглавы администрации города Заур Гурциев был «в украинских списках». Об этом рассказала мать убитого Елена Троицкая.

«Он мне говорил, что был в каких-то украинских списках. В Ставрополе он день ходил с охраной. Его ФСБшники вызывали, предупреждали, что «он в разработке». Я ему говорила: ты же только с Украины ушёл...», — вспоминает женщина в беседе с URA.RU.