Ходил с охраной: Убитый в Ставрополе герой СВО был в «расстрельном списке» Украины
Мать убитого героя СВО Гурциева: Сын узнал от ФСБ, что он в «украинских списках»
Погибший в Ставрополе замглавы города и ветеран специальной военной операции (СВО) Заур Гурциев. Обложка © VK / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ
Погибший в результате взрыва в Ставрополе ветеран СВО, участник «Времени героев» и первый замглавы администрации города Заур Гурциев был «в украинских списках». Об этом рассказала мать убитого Елена Троицкая.
«Он мне говорил, что был в каких-то украинских списках. В Ставрополе он день ходил с охраной. Его ФСБшники вызывали, предупреждали, что «он в разработке». Я ему говорила: ты же только с Украины ушёл...», — вспоминает женщина в беседе с URA.RU.
Мать не знает, о каких именно списках идёт речь, но, как известно, у Киева есть так называемый «расстрельный список» людей, в отношении которых могут готовить покушения. Также Гурциев был внесён в базу скандального украинского сайта «Миротворец», где публикуются личные данные «врагов Киева» для совершения против них диверсий.
В ночь на 29 мая при взрыве гранаты в Ставрополе погибли двое мужчин — ветеран СВО Заур Гурциев и его 29-летний сосед Никита Пеньков. Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что спецслужбы прорабатывают все версии, включая теракт с участием украинских нацистов. По версии силовиков, СВУ привёл в действие Пеньков. Мощность СВУ, которая лежала в его сумке, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.