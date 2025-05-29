«‎Был замкнутым и спокойным»: Убийца героя СВО в Ставрополе оказался бывшим десантником

Никита Пеньков, который, по версии следствия, подорвал ветерана СВО, заммэра Ставрополя Заура Гурциева, служил срочную службу в ВДВ, а его родная сестра уже год живёт в Ираке. Об этом родственники главного подозреваемого рассказали ИА «Регнум».

«Он был замкнутым и спокойным, в плохих компаниях не водился. Отслужил срочную службу в ВС РФ в ВДВ, у него были хорошие отношения с младшей сестрой. Она уже год живёт в Ираке, вышла замуж за местного и родила ребёнка», — поделился собеседник агентства.