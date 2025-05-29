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29 мая, 10:14

«‎Был замкнутым и спокойным»: Убийца героя СВО в Ставрополе оказался бывшим десантником

Родные рассказали, что подозреваемый в убийстве героя СВО Гурциева служил в ВДВ

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Никита Пеньков, который, по версии следствия, подорвал ветерана СВО, заммэра Ставрополя Заура Гурциева, служил срочную службу в ВДВ, а его родная сестра уже год живёт в Ираке. Об этом родственники главного подозреваемого рассказали ИА «Регнум».

«Он был замкнутым и спокойным, в плохих компаниях не водился. Отслужил срочную службу в ВС РФ в ВДВ, у него были хорошие отношения с младшей сестрой. Она уже год живёт в Ираке, вышла замуж за местного и родила ребёнка», — поделился собеседник агентства.

Родные в шоки от новостей о поступке 29-летнего Никиты. Они утверждают, что мужчина не был склонен к импульсивным действовал и не придерживался радикальных взглядов. По их словам, Никита всегда был за Россию. Семья считает, что его могли подставить.

Смертник с СВУ: Камеры сняли момент жесткого убийства героя СВО в Ставрополе
Смертник с СВУ: Камеры сняли момент жесткого убийства героя СВО в Ставрополе

Напомним, минувшей ночью при взрыве гранаты во дворе дома в Ставрополе погибли двое мужчин. Позже выяснилось, что один из них — ветеран СВО и замглавы города Заур Гурциев. Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что спецслужбы прорабатывают все версии, включая теракт с участием украинских нацистов. По версии силовиков, СВУ привёл в действие 29-летний Никита Пеньков, он жил рядом. Мужчина тоже погиб. Мощность взрывчатки, которая лежала в сумке Пенькова, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Источник SHOT полагает, что мужчина знал, что идёт на смерть.

Андрей Бражников
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