А как должна действовать террористическая организация, которая не несёт наказания за свои преступления? Именно так — совершать подлые, низкие поступки. Именно так действует режим Зеленского — руками диверсантов, террористов, смертников. Он координатор террора. Без границ, без морали, без законов.