Депутат Рады назвал Зеленского координатором террора после подрыва ветерана СВО в Ставрополе
Депутат Рады Дмитрук – о подрыве Гурциева: У режима Зеленского нет морали
Погибший в Ставрополе замглавы города и ветеран специальной военной операции (СВО) Заур Гурциев. Обложка © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ
Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук считает, что подрыв в Ставрополе заммэра и ветерана СВО Заура Гурциева — дело рук киевского режима. В беседе с Life.ru он назвал это подлым и низким терактом, а Владимира Зеленского — координатором террора.
А как должна действовать террористическая организация, которая не несёт наказания за свои преступления? Именно так — совершать подлые, низкие поступки. Именно так действует режим Зеленского — руками диверсантов, террористов, смертников. Он координатор террора. Без границ, без морали, без законов.
Дмитрук подчеркнул, что, пока Зеленский у власти, никто не может чувствовать себя в безопасности.
Напомним, ночью стало известно, что при взрыве гранаты во дворе дома в Ставрополе погибли двое мужчин. Позже выяснилось, что один из погибших — ветеран СВО и замглавы города Заур Гурциев. Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что спецслужбы прорабатывают все версии, включая организацию теракта с участием украинских нацистов. Выяснилось, что СВУ привёл в действие 29-летний Никита Пеньков, он жил рядом. Мощность взрывчатки, которая лежала в сумке Пенькова, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Источник SHOT полагает, что мужчина знал, что идёт на смерть.