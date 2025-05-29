Life.ru публикует биографию и карьерный путь погибшего в Ставрополе Заура Гурциева
Убитый в Ставрополе Гурциев был заместителем мэра восемь месяцев
Заур Гурциев. Обложка © Telegram / Ведомство
Погибший в результате взрыва в Ставрополе Заур Гурциев, первый заместитель главы города и участник программы «Время Героев», был заметной фигурой в региональной политике и военной сфере. Родившись 29 июня 1990 года во Владикавказе, он вырос в Ставрополе и в 2012 году с отличием окончил Военную академию связи имени маршала Будённого в Санкт-Петербурге, получив специальность инженера по радиосвязи.
Его военная карьера началась в 2007 году, а на момент гибели он возглавлял Центр боевого управления авиацией, совмещая службу с государственной работой. С сентября 2024 года Гурциев занимал должность первого заместителя главы Ставрополя, отмечая, что программа «Время Героев» дала ему необходимые знания для перехода на гражданскую службу.
За свои заслуги офицер был удостоен ордена Мужества, ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также медалей Суворова и Жукова. Его гибель стала серьёзной потерей для Ставропольского края и участников программы по интеграции ветеранов СВО в гражданскую жизнь. Расследование обстоятельств взрыва продолжается, при этом власти не исключают версию теракта, учитывая статус и заслуги погибшего.
Напомним, сегодня стало известно о взрыве во дворе одного из домов в Ставрополе — погибли двое мужчин. Вскоре появилась информация о личности одной жертв — ветерана спецоперации и заместителя мэра города Заура Гурциева. Губернатор края Владимир Владимиров уведомил, что специалистами спецслужб прорабатываются все версии, включая организованный украинцами теракт. Позже удалось установить, что СВУ принёс 29-летний местный житель Никита Пеньков, у которого была квартира неподалёку. Мощность взрывчатки составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Следствие выдвинуло версию, что погибшие были знакомы.