Life.ru публикует биографию и карьерный путь погибшего в Ставрополе Заура Гурциева

Погибший в результате взрыва в Ставрополе Заур Гурциев, первый заместитель главы города и участник программы «Время Героев», был заметной фигурой в региональной политике и военной сфере. Родившись 29 июня 1990 года во Владикавказе, он вырос в Ставрополе и в 2012 году с отличием окончил Военную академию связи имени маршала Будённого в Санкт-Петербурге, получив специальность инженера по радиосвязи.

Его военная карьера началась в 2007 году, а на момент гибели он возглавлял Центр боевого управления авиацией, совмещая службу с государственной работой. С сентября 2024 года Гурциев занимал должность первого заместителя главы Ставрополя, отмечая, что программа «Время Героев» дала ему необходимые знания для перехода на гражданскую службу.