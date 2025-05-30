Генерал ФСБ обратил внимание на странный момент в видео с убийством Гурциева
Генерал ФСБ Михайлов: Гурциев стоял в странной позе при встрече с убийцей
Заур Гурциев Обложка © Фото © Telegram / «Заур Гурциев»
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заметил странную деталь в видео с моментом подрыва ветерана СВО и замглавы Ставрополя Заура Гурциева. В беседе с сайтом Mk.ru он рассказал, что Гурциев стоял в подозрительной позе на встрече с убийцей Никитой Пеньковым.
Михайлов отметил, что встреча двух приятелей больше походила на «стрелку». Ветеран СВО ожидал Пенькова в напряжённой позе, хотя обычно товарищи так не должны ожидать друг друга.
«Человек, который ожидает подходящего к нему персонажа, стоит в такой полубоевой стойке. Обычно, когда происходит встреча друзей, то можно заметить движение навстречу», — отметил Михайлов.
Бывший генерал-майор ФСБ подчеркнул, что встреча Гурциева и Пенькова была явно непростой. Михайлов также указывает на то, что за две недели до происшествия Пеньков снял квартиру на улице Чехова, рядом с домом Гурциева. Генерал предполагает, что Пеньков мог следить за бывшим военным.
При обыске в квартире Пенькова не обнаружили ни взрывчатки, ни оружия. Характеристика с прежнего места работы и отзывы знакомых не вызывали подозрений. Известно, что он служил в ВДВ и некоторое время работал в батальоне охраны и конвоирования в УВД Ставропольского края.
Напомним, что Гурциев погиб 29 мая в Ставрополе в результате мощного взрыва. По предварительным данным, взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте было закреплено на теле молодого человека, с которым он встречался. Момент взрыва был зафиксирован видеокамерой. В связи с произошедшим возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве, совершённом общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ.