Генерал ФСБ обратил внимание на странный момент в видео с убийством Гурциева

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заметил странную деталь в видео с моментом подрыва ветерана СВО и замглавы Ставрополя Заура Гурциева. В беседе с сайтом Mk.ru он рассказал, что Гурциев стоял в подозрительной позе на встрече с убийцей Никитой Пеньковым.

Михайлов отметил, что встреча двух приятелей больше походила на «стрелку». Ветеран СВО ожидал Пенькова в напряжённой позе, хотя обычно товарищи так не должны ожидать друг друга.

«Человек, который ожидает подходящего к нему персонажа, стоит в такой полубоевой стойке. Обычно, когда происходит встреча друзей, то можно заметить движение навстречу», — отметил Михайлов.

Бывший генерал-майор ФСБ подчеркнул, что встреча Гурциева и Пенькова была явно непростой. Михайлов также указывает на то, что за две недели до происшествия Пеньков снял квартиру на улице Чехова, рядом с домом Гурциева. Генерал предполагает, что Пеньков мог следить за бывшим военным.