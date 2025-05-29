Сослуживец подорвавшего ветерана СВО в Ставрополе рассказал, что он был странным

Предполагаемый подрывник ветерана СВО, первого замглавы администрации Ставрополя Заура Гурциева был нелюдимым и замкнутым. Об этом рассказал его сослуживец Сергей.

«Это мой сослуживец, служили в Абхазии в 14-15 годах. Он и тогда был странным. Он ни с кем не общался, был странным, замкнутым человеком», – рассказал он в беседе с AиФ.