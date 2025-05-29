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Регион
29 мая, 12:58

Сослуживец подорвавшего ветерана СВО в Ставрополе рассказал, что он был странным

Никита Пеньков. Обложка © Telegram / SHOT

Никита Пеньков. Обложка © Telegram / SHOT

Предполагаемый подрывник ветерана СВО, первого замглавы администрации Ставрополя Заура Гурциева был нелюдимым и замкнутым. Об этом рассказал его сослуживец Сергей.

«Это мой сослуживец, служили в Абхазии в 14-15 годах. Он и тогда был странным. Он ни с кем не общался, был странным, замкнутым человеком», – рассказал он в беседе с AиФ.

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Напомним, ранее стало известно, что Никита Пеньков служил срочную службу в ВДВ, а его родная сестра уже год живёт в Ираке.

Напомним, ночью стало известно, что при взрыве гранаты во дворе дома в Ставрополе погибли двое мужчин. Позже выяснилось, что один из погибших — ветеран СВО и замглавы города Заур Гурциев. Выяснилось, что СВУ привёл в действие 29-летний Никита Пеньков, он жил рядом. Мощность взрывчатки, которая лежала в сумке Пенькова, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. СК полагает, что мужчины были знакомы. Спецслужбы прорабатывают все версии, включая организацию теракта с участием украинских нацистов.

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Александра Вишнякова
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