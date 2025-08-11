На Украине заявили, что молятся перед саммитом Путина и Трампа
Вся Украина молится о том, чтобы встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была эффективной и принесла хорошие результаты. Об этом, как пишет The Hill, заявила посол Незалежной в США Оксана Маркарова.
Дипломат также поблагодарила Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса за стремление по достижению мира.
Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в американском штате Аляска. Лидеры России и США будут обсуждать условия завершения украинского конфликта. Саммит уже до его начала нарекли историческим. В Киеве тем временем царят совсем другие настроения: как считают аналитики, Владимир Зеленский находится в панике.