«Бросал вызов стихии»: Звезда «Триггера» Матвеев высказался о трагической гибели режиссёра Бутусова

«Всё время бросал вызов... себе, материалу, артисту, зрителю... Бросал вызов стихии... Жаль, что так вышло, Юрий Николаевич, впереди у вас было ещё очень много всего! Очень жаль! Спасибо вам за тот бесценный опыт, который я теперь имею благодаря вам, опыт работы в театре и самоотдачи в нем! После ваших спектаклей забываешь о себе! Они многое во мне изменили и помогли понять! Спасибо!» — написал актёр.