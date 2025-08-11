«Бросал вызов стихии»: Звезда «Триггера» Матвеев высказался о трагической гибели режиссёра Бутусова
Максим Матвеев и Юрий Бутусов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxim_matveev_, © РИА Новости / Владимир Федоренко
Тяжёлая весть о гибели театрального режиссёра Юрия Бутусова отозвалась острой болью в сердце актёра Максима Матвеева. Звезда сериала «Триггер», который, по его собственному признанию, обязан режиссёру своим творческим путём, почтил память мастера и разместил в своём блоге совместные снимки.
Юрий Бутусов (второй слева в верхнем ряду) и Максим Матвеев (справа в нижнем ряду) с коллегами в театре. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxim_matveev_
«Всё время бросал вызов... себе, материалу, артисту, зрителю... Бросал вызов стихии... Жаль, что так вышло, Юрий Николаевич, впереди у вас было ещё очень много всего! Очень жаль! Спасибо вам за тот бесценный опыт, который я теперь имею благодаря вам, опыт работы в театре и самоотдачи в нем! После ваших спектаклей забываешь о себе! Они многое во мне изменили и помогли понять! Спасибо!» — написал актёр.
Матвеев отметил, что именно под руководством покойного Бутусова он принял участие в спектакле «Человек из рыбы» в МХТ им. А. П. Чехова. Это был первый шаг на пути к его успешной карьере артиста.
Накануне сообщалось, что в возрасте 63 лет безвременно ушёл из жизни Юрий Бутусов, выдающийся театральный режиссёр, ранее возглавлявший Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Его жизнь трагически оборвалась на отдыхе в Болгарии, где он утонул в море. Простятся с деятелем искусств в Москве, а похороны пройдут в Петербурге.