«Большой прорыв»: Предстоящую встречу Путина и Трампа назвали катастрофой для Запада
Дугин счёл встречу Путина и Трампа на Аляске ударом по политике Запада
Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет прорывом в двусторонних отношениях и одновременно ударом по западной политике. Такое мнение высказал российский философ и политолог Александр Дугин в эфире программы «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik.
«Сам факт встречи Путина и Трампа, этот саммит российско-американский — это катастрофа для той политики, которая доминировала и доминирует сейчас на Западе... Если эта встреча состоится, это будет большой прорыв, и уже действительно не принципиально, где это произойдёт», — заявил эксперт.
По его словам, против этого саммита выступают влиятельные круги как в США, так и в других западных странах. Дугин подчеркнул, что подобные силы существуют по всему миру и активно препятствуют нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.
Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Основным вопросом переговоров станет обсуждение ситуации на Украине и возможные варианты её разрешения. Решение провести встречу без участия официальных представителей Киева вызвало недовольство украинских властей. По данным западных СМИ, Владимиру Зеленскому предложили не принимать участие в саммите по инициативе российской стороны. Также предполагается, что на мероприятии не будет глав государств Европы.