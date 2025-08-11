«Большой прорыв»: Предстоящую встречу Путина и Трампа назвали катастрофой для Запада

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет прорывом в двусторонних отношениях и одновременно ударом по западной политике. Такое мнение высказал российский философ и политолог Александр Дугин в эфире программы «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik.

«Сам факт встречи Путина и Трампа, этот саммит российско-американский — это катастрофа для той политики, которая доминировала и доминирует сейчас на Западе... Если эта встреча состоится, это будет большой прорыв, и уже действительно не принципиально, где это произойдёт», — заявил эксперт.