Стало известно, кто способен заставить Запад покончить с украинским конфликтом
Депутат Журавлёв: Разрешение украинского кризиса зависит от позиции Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joshua Sukoff
Разрешение украинского конфликта зависит исключительно от позиции президента США Дональда Трампа. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
По словам парламентария, именно американский лидер способен повлиять на западные страны, чтобы те прекратили подогревать кризис вокруг Украины. На предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа эта тема станет ключевой.
«Прежде всего [на встрече Путина и Трампа] речь пойдёт о разрешении украинского конфликта, потому что всем, кто имеет к этому хоть какое-то отношение, ясно, что он лежит в сфере российско-американских отношений. От президента США и только от него в конечном итоге зависит, услышит ли Запад наши требования о безопасности и выполнит ли их. Можно сколько угодно вести переговоры с Киевом или Брюсселем, но решение всё равно принимается в Вашингтоне», — подчеркнул Журавлёв.
Помимо украинского вопроса, лидеры двух стран могут обсудить сотрудничество в Арктике. Как отметил депутат, возможной площадкой для переговоров мог бы стать Анкоридж, учитывая его географическое положение.
Журавлёв добавил, что в Арктике пока только намечается соперничество, и у Москвы с Вашингтоном есть потенциал для взаимодействия. Также на встрече могут быть затронуты другие аспекты двусторонних отношений, поскольку предыдущие переговоры на высшем уровне проходили ещё при экс-американском лидере Джо Байдене.
Напомним, 15 августа на Аляске пройдёт встреча Путина и Трампа. Основной темой переговоров станет анализ текущей обстановки на Украине и поиск путей урегулирования конфликта. Организация встречи без приглашения официальных лиц из Киева спровоцировала негативную реакцию украинского руководства. Как сообщают западные источники, российская сторона выступила с предложением исключить участие Владимира Зеленского в предстоящем саммите. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что Вашингтон и Москва уже согласовывают список территорий, которые могут быть предметом взаимного обмена.