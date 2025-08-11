Стало известно, кто способен заставить Запад покончить с украинским конфликтом

Разрешение украинского конфликта зависит исключительно от позиции президента США Дональда Трампа. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

По словам парламентария, именно американский лидер способен повлиять на западные страны, чтобы те прекратили подогревать кризис вокруг Украины. На предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа эта тема станет ключевой.

«Прежде всего [на встрече Путина и Трампа] речь пойдёт о разрешении украинского конфликта, потому что всем, кто имеет к этому хоть какое-то отношение, ясно, что он лежит в сфере российско-американских отношений. От президента США и только от него в конечном итоге зависит, услышит ли Запад наши требования о безопасности и выполнит ли их. Можно сколько угодно вести переговоры с Киевом или Брюсселем, но решение всё равно принимается в Вашингтоне», — подчеркнул Журавлёв.

Помимо украинского вопроса, лидеры двух стран могут обсудить сотрудничество в Арктике. Как отметил депутат, возможной площадкой для переговоров мог бы стать Анкоридж, учитывая его географическое положение.