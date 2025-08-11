Киев будет в ярости: Раскрыты детали возможной сделки между Россией и США
Spectator: Сделка РФ и США по Арктике может завершить украинский конфликт
Обложка © Шедеврум/Life.ru
Совместная разработка арктических месторождений Россией и США может поспособствовать окончанию конфликта на Украине. Данную информацию передаёт британское издание The Spectator.
«Трамп мог бы объявить сделку по Арктике огромной коммерческой победой для США и концом украинского конфликта», — говорится в публикации.
По мнению обозревателя издания, во время переговоров на Аляске лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут договориться о взаимовыгодных условиях. Москва якобы предоставит американской стороне доступ к арктическим ресурсам. Штаты же взамен окажут давление на Украину для принятия российских условий урегулирования.
В статье подчёркивается, что подобное соглашение вызовет гнев у Киева. Зеленский, чья политика строилась на возврате утраченных территорий, столкнётся с необходимостью признать потерю Крыма и Донбасса. Это в свою очередь может быть расценено как предательство.
Напомним, что 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Ключевой темой переговоров станет конфликт на Украине и способы его разрешения. Этот факт вызвал недовольство в Киеве, поскольку представителей украинских властей не пригласили на данную встречу. После переговоров Россия и США могут предложить Зеленскому план федерализации Украины с правом регионов развивать исторические и экономические связи с РФ.