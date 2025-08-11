Киев будет в ярости: Раскрыты детали возможной сделки между Россией и США

Совместная разработка арктических месторождений Россией и США может поспособствовать окончанию конфликта на Украине. Данную информацию передаёт британское издание The Spectator.

«Трамп мог бы объявить сделку по Арктике огромной коммерческой победой для США и концом украинского конфликта», — говорится в публикации.

По мнению обозревателя издания, во время переговоров на Аляске лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут договориться о взаимовыгодных условиях. Москва якобы предоставит американской стороне доступ к арктическим ресурсам. Штаты же взамен окажут давление на Украину для принятия российских условий урегулирования.