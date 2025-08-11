Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 13:43

Киев будет в ярости: Раскрыты детали возможной сделки между Россией и США

Spectator: Сделка РФ и США по Арктике может завершить украинский конфликт

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Совместная разработка арктических месторождений Россией и США может поспособствовать окончанию конфликта на Украине. Данную информацию передаёт британское издание The Spectator.

«Трамп мог бы объявить сделку по Арктике огромной коммерческой победой для США и концом украинского конфликта», — говорится в публикации.

По мнению обозревателя издания, во время переговоров на Аляске лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут договориться о взаимовыгодных условиях. Москва якобы предоставит американской стороне доступ к арктическим ресурсам. Штаты же взамен окажут давление на Украину для принятия российских условий урегулирования.

В статье подчёркивается, что подобное соглашение вызовет гнев у Киева. Зеленский, чья политика строилась на возврате утраченных территорий, столкнётся с необходимостью признать потерю Крыма и Донбасса. Это в свою очередь может быть расценено как предательство.

В США объяснили, на какие жертвы придётся пойти Зеленскому после встречи Путина и Трампа
В США объяснили, на какие жертвы придётся пойти Зеленскому после встречи Путина и Трампа

Напомним, что 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Ключевой темой переговоров станет конфликт на Украине и способы его разрешения. Этот факт вызвал недовольство в Киеве, поскольку представителей украинских властей не пригласили на данную встречу. После переговоров Россия и США могут предложить Зеленскому план федерализации Украины с правом регионов развивать исторические и экономические связи с РФ.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar