11 августа, 16:24

В ФРГ анонсировали онлайн-встречу по Украине перед переговорами Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Gaigul

Германия 13 августа проведёт онлайн-конференцию, посвященную Украине. Информацию об этом предоставил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил на виртуальные переговоры в среду, 13 августа, по текущей ситуации на Украине в свете запланированной встречи президента США [Дональда] Трампа и президента России [Владимира] Путина. На переговорах, среди прочего, будут рассмотрены дальнейшие варианты давления на Россию», — отметил Корнелиус.

Он также заявил, что в ходе встречи предполагается обсуждение процесса подготовки к потенциальным мирным переговорам, в том числе аспектов, касающихся территориальных споров и обеспечения безопасности. Представитель кабмина ФРГ добавил, что в различных этапах переговорного процесса примут участие главы государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, а также руководители Еврокомиссии, Совета ЕС, генсек НАТО, президент и вице-президент США.

Трамп анонсировал обмен территориями в результате переговоров по Украине
Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Основной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Однако ни киевских, ни европейских руководителей туда не пригласили. Сам Трамп заявил, что этот саммит будет «предварительным» — глава Белого дома надеется убедить президента России завершить конфликт на Украине.

Наталья Демьянова
