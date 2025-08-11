В ФРГ анонсировали онлайн-встречу по Украине перед переговорами Путина и Трампа

«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил на виртуальные переговоры в среду, 13 августа, по текущей ситуации на Украине в свете запланированной встречи президента США [Дональда] Трампа и президента России [Владимира] Путина. На переговорах, среди прочего, будут рассмотрены дальнейшие варианты давления на Россию», — отметил Корнелиус.

Он также заявил, что в ходе встречи предполагается обсуждение процесса подготовки к потенциальным мирным переговорам, в том числе аспектов, касающихся территориальных споров и обеспечения безопасности. Представитель кабмина ФРГ добавил, что в различных этапах переговорного процесса примут участие главы государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, а также руководители Еврокомиссии, Совета ЕС, генсек НАТО, президент и вице-президент США.