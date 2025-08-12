«Его уважает Путин»: Политолог объяснил, почему Трамп не допускает никого на Аляску
Политолог Атаманенко: Из всех западных политиков Трампа уважает лишь Путин
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Кremlin.ru
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала не просто очередным саммитом, а частью тщательно выстроенной символической кампании американского лидера. Глава белого дома активно распространяет среди европейских политиков мысль о том, что именно он — единственный западный политик, к которому российский президент испытывает искреннее уважение. Об этом сообщил в беседе с РИА «ФедералПресс» политолог Артемий Атаманенко.
Эксперт отмечает, что европейские страны сознательно были исключены из этого формата переговоров. Такая тактика позволяет Трампу взять на себя все ключевые политические решения, в то время как экономические издержки и оперативное управление передаются Европе — фактически, вся грязная работа и затратные функции ложатся на плечи европейцев.
Кроме того, Россия и США едины во мнении, что присутствие представителей Европы и Украины на переговорах лишь осложнит поиск компромисса по урегулированию конфликта. Поэтому ни одна из сторон не хочет видеть там Владимира Зеленского. Любопытным моментом является и выбор места переговоров.
«Мы привыкли, что официальные коммуникации России и США ведутся в странах восточного мира, но в этом случае Трамп приглашает российского лидера на территорию США, которая раньше принадлежала России», – добавил политолог.
Напомним, что 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп планируют провести встречу на Аляске. Европа долгое время пыталась добиться участия Зеленского в этом саммите, однако американский лидер поставил точку, заявив, что ему там делать нечего, поскольку за три с половиной года он ни на сантиметр не приблизился к миру. При этом никого из европейских политиков туда тоже не позвали, чем очень опечален президент Франции Эмманюэль Макрон.