Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала не просто очередным саммитом, а частью тщательно выстроенной символической кампании американского лидера. Глава белого дома активно распространяет среди европейских политиков мысль о том, что именно он — единственный западный политик, к которому российский президент испытывает искреннее уважение. Об этом сообщил в беседе с РИА «ФедералПресс» политолог Артемий Атаманенко.

Эксперт отмечает, что европейские страны сознательно были исключены из этого формата переговоров. Такая тактика позволяет Трампу взять на себя все ключевые политические решения, в то время как экономические издержки и оперативное управление передаются Европе — фактически, вся грязная работа и затратные функции ложатся на плечи европейцев.

Кроме того, Россия и США едины во мнении, что присутствие представителей Европы и Украины на переговорах лишь осложнит поиск компромисса по урегулированию конфликта. Поэтому ни одна из сторон не хочет видеть там Владимира Зеленского. Любопытным моментом является и выбор места переговоров.