Северное сияние и медведи: Отель, где могут встретиться Путин и Трамп, обставлен с «русским вайбом»
Появились кадры отеля Alyeska Resort, где может пройти встреча Путина и Трампа
Лобби отеля Alyeska Resort напоминает Россию своей стилистикой. Потолок имитирует северное сияние, а в качестве декора стоят чучела белых медведей и висит голова оленя. Гостиница, номера которой стоят пять тысяч долларов за ночь, может стать местом встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.
На данный момент свободных мест в гостинице на 14-15 августа уже нет. Персонал отеля уходит от ответа на вопрос, идёт ли у них подготовка ко встрече двух мировых лидеров.
Напомним, что 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Ключевой темой переговоров станет конфликт на Украине и способы его разрешения. Предполагаемым местом встречи ранее назывался город Гирдвуд, который находится в 60 км от Анкориджа. Однако потом появилась информация о другом месте — отеле Captain Cook в Анкоридже.