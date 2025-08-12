Северное сияние и медведи: Отель, где могут встретиться Путин и Трамп, обставлен с «русским вайбом»

Лобби отеля Alyeska Resort напоминает Россию своей стилистикой. Потолок имитирует северное сияние, а в качестве декора стоят чучела белых медведей и висит голова оленя. Гостиница, номера которой стоят пять тысяч долларов за ночь, может стать местом встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

На данный момент свободных мест в гостинице на 14-15 августа уже нет. Персонал отеля уходит от ответа на вопрос, идёт ли у них подготовка ко встрече двух мировых лидеров.