Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 12:13

Северное сияние и медведи: Отель, где могут встретиться Путин и Трамп, обставлен с «русским вайбом»

Появились кадры отеля Alyeska Resort, где может пройти встреча Путина и Трампа

Обложка © Rutube/ Nutshell News Network

Обложка © Rutube/ Nutshell News Network

Лобби отеля Alyeska Resort напоминает Россию своей стилистикой. Потолок имитирует северное сияние, а в качестве декора стоят чучела белых медведей и висит голова оленя. Гостиница, номера которой стоят пять тысяч долларов за ночь, может стать местом встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

Кадры отеля Alyeska Resort. Видео © Rutube/ Nutshell News Network

На данный момент свободных мест в гостинице на 14-15 августа уже нет. Персонал отеля уходит от ответа на вопрос, идёт ли у них подготовка ко встрече двух мировых лидеров.

Карма, американские горки и число гармонии: Что предсказывают Путину и Трампу астролог, нумеролог и УВБ-76
Карма, американские горки и число гармонии: Что предсказывают Путину и Трампу астролог, нумеролог и УВБ-76

Напомним, что 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Ключевой темой переговоров станет конфликт на Украине и способы его разрешения. Предполагаемым местом встречи ранее назывался город Гирдвуд, который находится в 60 км от Анкориджа. Однако потом появилась информация о другом месте — отеле Captain Cook в Анкоридже.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar