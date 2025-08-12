Владимиру Зеленскому стоит принять условия мирного соглашения, которое может быть достигнуто на предстоящих переговорах между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Как отмечает издание American Thinker, альтернативный сценарий будет катастрофическим для Украины.

« Зеленскому было бы разумно обойтись малой кровью и принять любую мирную сделку, выдвинутую Трампом на грядущих переговорах на Аляске », — говорится в сообщение.

По мнению обозревателя, даже самые жёсткие условия мира окажутся предпочтительнее продолжения конфликта, который может привести к «неизбежному уничтожению» Украины. При этом издание выражает сомнения в мотивах Зеленского. Не исключено, что его нежелание идти на территориальные уступки связано в первую очередь со стремлением сохранить власть, а не с заботой о национальных интересах.