Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 августа, 12:08

«Неизбежное уничтожение»: В США дали совет Зеленскому перед переговорами Путина и Трампа

AT: Зеленский должен согласиться с условиями по итогам встречи Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимиру Зеленскому стоит принять условия мирного соглашения, которое может быть достигнуто на предстоящих переговорах между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Как отмечает издание American Thinker, альтернативный сценарий будет катастрофическим для Украины.

«Зеленскому было бы разумно обойтись малой кровью и принять любую мирную сделку, выдвинутую Трампом на грядущих переговорах на Аляске», — говорится в сообщение.

По мнению обозревателя, даже самые жёсткие условия мира окажутся предпочтительнее продолжения конфликта, который может привести к «неизбежному уничтожению» Украины. При этом издание выражает сомнения в мотивах Зеленского. Не исключено, что его нежелание идти на территориальные уступки связано в первую очередь со стремлением сохранить власть, а не с заботой о национальных интересах.

Окружение Зеленского приготовилось к «болезненным компромиссам»
Напомним, что Трамп официально сообщил, что его встреча с Путиным намечена на 15 августа и состоится в штате Аляска. Американский лидер подчеркнул, что во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине может быть проведён обмен территориями. Зеленский заявил, что это будет невозможно сделать в соответствии с конституцией. Трамп не согласился со словами бывшего комика и выразил обеспокоенность.

Юлия Сафиулина
