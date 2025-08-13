В Южной Корее задержали жену бывшего президента Юн Сок Ёля
Рёнхап: Бывшую первую леди Южной Кореи арестовали по обвинению во взяточничестве
Ким Гон Хи. Обложка © Flickr / Republic of Korea
Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи арестована по обвинениям в манипуляции акциями, вмешательстве в выборы и коррупции. Об этом пишет Рёнхап.
12 августа районный суд Сеула вынес постановление об аресте Гон Хи. Ходатайство о мере пресечения подготовила команда специального прокурора Мин Чжун Ги, расследующая нарушения законодательства о финансовых рынках, политическом финансировании и взятках за посредничество.
Следствие считает, что Гон Хи участвовала в манипуляциях акциями компании Deutsch Motors с 2009 по 2012 годы, вмешивалась в выдвижение кандидатов на выборах 2022 и 2024 годов и получала дорогие подарки от религиозной организации через посредника.
Расследование охватывает 16 дел, включая подозрения в изменении маршрута скоростной трассы в районе Янгпён, где семья Ким владеет землёй, и в предоставлении преференций родственникам в жилищном строительстве.
На допросе на прошлой неделе Ким принесла извинения, назвав себя причиной общественного беспокойства, но отвергла обвинения. Первоначально бывшую первую леди должны были доставить в изолятор Уиана, но прокуратура ходатайствовала о переводе в южносеульский изолятор, где уже находится её муж. Суд удовлетворил ходатайство.
Напомним, 15 января 2025 года в Южной Корее арестовали отстранённого, но всё ещё действующего на тот момент президента страны Юн Сок Ёля. Его обвинили в организации мятежа. В мае стало известно, что экс-главе государства предъявили обвинение в злоупотреблении властью.