Президент США Дональд Трамп помешал планам Евросоюза сохранить контроль Украины над восточными землями. Об этом у себя на YouTube-канале заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это просто агония Евросоюза! Полностью оттеснены на второй план, так ещё и вынуждены платить, если их интересует помощь Киеву. Трамп их просто разнёс», — заявил он.

Филиппо выразил глубокие сомнения в том, что европейские лидеры из так называемой «коалиции желающих» готовы пойти на компромиссы с Владимиром Зеленским по «спорным» землям, которые уже вошли в состав России. Политик уверяет, что вся эта чудная компания, состоящая из главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен президента Франции Эмманюэля Макрона, британского премьера Кира Стармера и представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, не позволит Зеленскому самому распоряжаться территориями Украины.