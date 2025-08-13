Встреча Путина и Трампа
13 августа, 07:34

Династия расширяется: Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз

У Артемия Лебедева родился 11-й ребёнок, это девочка

Обложка © Life.ru

12 августа поздним вечером в одном из столичных родильных домов на свет появилась долгожданная дочь Артемия Лебедева, которая стала его 11-м ребёнком. Вес малышки — 4050 граммов, рост — 53 сантиметра. Сам дизайнер не отходил от супруги ни на шаг во время родов, сообщает Mash.

Таким образом, у Лебедева теперь пять дочерей и шесть сыновей, рождённых от шести разных женщин. Старшему сыну — 24, младшенькой — менее суток.

Последней его женой стала дизайнер Алёна Иванова, с которой у Лебедева шесть общих детей. В 2024 году они развелись, после чего Артемий решил завязать с браками. Тем не менее, планы по дальнейшему расширению семейства имеются: в перспективе он намерен подарить жизнь ещё минимум четырём-пяти детям и обеспечить каждому отдельное жильё в наследство.

Сам Лебедев подтвердил факт рождения дочери, но называть имя малышки и матери не стал.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова родила сына. Отцом ребёнка стал фигурист Иван Игнатов, за которого она вышла замуж в 2024 году. Спустя пару дней новоиспечённые родители показали несколько фотографий с малышом из роддома.

Владимир Озеров
